Минобороны Азербайджана обвинило армянскую сторону в дезинформации

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Некоторые cоциальные медиа-каналы, связанные с госструктурами Армении, распространили непрофессионально смонтированное видео дезинформационного характера о событии, якобы произошедшем сегодня утром в Лачинском направлении. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

В результате анализа метаданных указанного видео и проведенного небольшого расследования было установлено, что кадры на видео сняты в совершенно другое время и в другом географическом пространстве, и не имеют никакого отношения к сегодняшнему событию.