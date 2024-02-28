Бербок верит в мир между Баку и Ереваном

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок считает возможным установление мира между Азербайджаном и Арменией. ФРГ, по ее словам, намерена и дальше поддерживать обе стороны в их усилиях по урегулированию конфликта.

«Мы верим, что у Армении и Азербайджана теперь есть возможность достичь прочного мира после многих лет болезненного конфликта», – заявила Бербок в Берлине, где она встретилась с министрами иностранных дел двух стран. Переговоры проходили в загородной резиденции МИД ФРГ (цитата по ТАСС).

Глава внешнеполитического ведомства Германии рассказала о «смелых шагах», которые предпринимают обе страны, чтобы оставить позади прошлое, наполненное большими страданиями и гибелью многих людей. Чтобы двигаться вперед, по ее словам, необходима решимость.