Алиев: Нас обвиняют Макрон, Боррель и другие подобные им люди

Азербайджан привержен мирному процессу.
Об этом заявил президент Ильхам Алиев, принимая делегацию Восточного комитета германской экономики. Его слова приводит «Азертадж».
«После завершения Второй Карабахской войны именно мы выступили с инициативой мирных переговоров. На самом деле мы разработали 5 основных принципов мирного решения и представили проект текста мирного договора. Таким образом, если мы не хотим мира, зачем мы все это готовили?!», – отметил президент.
Глава государства подчеркнул, что территории Азербайджана 30 лет находились под оккупацией Армении: «Армяне оккупировали 20 процентов наших земель и разрушили эти территории, в то время около миллиона наших соотечественников оказались в положении вынужденных переселенцев. В этот период Армения, которая держала под оккупацией наши земли, игнорировала известные резолюции Совета Безопасности ООН, нормы международного права, в том числе гуманитарные нормы. Они совершили Ходжалинский геноцид, годовщину которого мы отметили два дня назад. Теперь, после того как мы восстановили суверенитет и территориальную целостность и разрушили сепаратистское логово в Карабахе, Азербайджан подвергается нападкам. Нас обвиняют Макрон, Боррель и другие подобные им люди».