Алиев: Нас обвиняют Макрон, Боррель и другие подобные им люди

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Азербайджан привержен мирному процессу.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев, принимая делегацию Восточного комитета германской экономики. Его слова приводит «Азертадж».

«После завершения Второй Карабахской войны именно мы выступили с инициативой мирных переговоров. На самом деле мы разработали 5 основных принципов мирного решения и представили проект текста мирного договора. Таким образом, если мы не хотим мира, зачем мы все это готовили?!», – отметил президент.

Глава государства подчеркнул, что территории Азербайджана 30 лет находились под оккупацией Армении: «Армяне оккупировали 20 процентов наших земель и разрушили эти территории, в то время около миллиона наших соотечественников оказались в положении вынужденных переселенцев. В этот период Армения, которая держала под оккупацией наши земли, игнорировала известные резолюции Совета Безопасности ООН, нормы международного права, в том числе гуманитарные нормы. Они совершили Ходжалинский геноцид, годовщину которого мы отметили два дня назад. Теперь, после того как мы восстановили суверенитет и территориальную целостность и разрушили сепаратистское логово в Карабахе, Азербайджан подвергается нападкам. Нас обвиняют Макрон, Боррель и другие подобные им люди».