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Главное Экономика

Поставки смартфонов из ЕС в Азербайджан возросли на 60,6%

Поставки смартфонов из ЕС в Азербайджан возросли на 60,6%

Страны Европейского союза (ЕС) в 2023 году поставили в Азербайджан порядка 120,5 тыс. смартфонов в Азербайджан, что на 60,6% больше, чем в 2022 году. Об этом говорится в информации статистического управления Евросоюза (Евростат).

В денежном выражении поставки за отчетный период выросли на 80,3%, до 97,2 млн евро.

При этом львиная доля экспорта пришлась на Чехию, из которой в прошлом году в Азербайджан было поставлено около 117,8 тыс. смартфонов (рост на 62,7%) на 96,8 млн евро (рост на 82,1%).

Небольшими партиями данную продукцию также ввозили из Австрии, Германии, Франции, Хорватии, Нидерландов, Польши и Швеции.

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