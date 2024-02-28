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МИД Армении направил ноту протеста России

МИД Армении направил ноту протеста России

Министерство иностранных дел Армении 28 февраля направило ноту протеста российским партнерам за нарушение положений статьи действующего межгосударственного соглашения между РА и РФ в сфере телекоммуникаций. Об этом заявил на правительственном часе в парламенте Армении 28 февраля министр высокотехнологической промышленности Армении Мхитар Айрапетян. Об этом сообщает news.am.

Депутат от правящей партии «Гражданский договор» Армен Хачатрян спросил, какие меры предпринимает Министерство высокотехнологической промышленности для исключения оскорбительных высказываний в адрес Армении на российских телеканалах?

«В Ереване состоялись консультации, зафиксированные нарушения были переданы российским партнерам. За эти два месяца подобные нарушения повторились, это свидетельствует о том, что действующее межгосударственное соглашение между Арменией и Россией нуждается в дополнительной разработке или редактировании. 26 февраля мы получили письмо из Комиссии телевидения и радио, в котором зафиксированы эти нарушения. 27 февраля в нашем министерстве состоялись консультации, по результатам которых зафиксировано, что нарушения имели место, в частности, нарушены некоторые положения статьи 5. Сегодня МИД РА направил российским партнерам ноту протеста», – заявил Айрапетян.

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