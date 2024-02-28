Мустафаев рассчитывает на рост товарооборота с Россией до рекордных значений

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Азербайджан рассчитывает, что по итогам 2024 года товарооборот страны с Россией превысит прошлогодний рекордный показатель в $4,4 млрд.

Об этом заявил вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев на XII российско-азербайджанском межрегиональном форуме.

«В 2023 году наш товарооборот увеличился на 17,5%, достигнув рекордной отметки почти в $4,4 млрд. По итогам текущего года надеемся выйти на новые, более высокие показатели», – сказал Мустафаев.

Вице-премьер особо отметил, что РФ вложила в азербайджанскую экономику более $8,7 млрд, а азербайджанские предприниматели в свою очередь – более $1 млрд в виде инвестиций. «В настоящее время в Азербайджане реализуется большой пакет инвестиционных проектов с российским участием. В июне прошлого года в Джебраильском районе открылся сервисный центр для грузовых автомобилей и сельскохозяйственной техники, созданный при участии ПАО «Камаз». Среди знаковых проектов можно также отметить проекты по производству и сборке грузовых автомобилей «Камаз» и «Урал», сдан в эксплуатацию завод по сборке автомобилей «Газель», – указал Мустафаев.

По его словам, Баку и Москва в последние годы серьезно расширили взаимодействие по целому ряду направлений, таких как сотрудничество в промышленной, транспортной, энергетической, аграрной, культурно-гуманитарной и многих других сферах.