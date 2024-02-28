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Страны Западных Балкан усилят украинскую артиллерию

Страны Западных Балкан усилят украинскую артиллерию

У Украины есть конкретные договоренности со странами Западных Балкан после саммита «Украина – Юго-Восточная Европа». Речь идет, в частности, об усиления артиллерии.

Об этом говорится в заявлении президента Украины Владимира Зеленского на пресс-конференции с премьером Албании.

«Сегодня по результатам встречи, по результатам этого саммита мы имеем конкретные договоренности, в частности по усилению Украины и украинской артиллерии», – сказал он.

Зеленский подчеркнул, что Украина поддерживает интеграцию западнобалканских стран в ЕС.

«Требуем больше уверенности демократического мира в себе, больше уверенности в собственных силах. Наше единство, наши альянсы, все это имеет значение. Каждая нация, стремящаяся быть частью европейского и евроатлантического сообществ и разделяет общие ценности Европы и Евроатлантики, заслуживает полноправной интеграции. Украина поддерживает интеграцию балканских государств», – добавил президент.

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