ВБ предрекает рост перевозок через Средний коридор по железной дороге

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Развитие Среднего коридора (Транскаспийский международный транспортный маршрут — ТМТМ) позволит к 2030 году переместить в регион Каспия-Черного моря до 16 процентов железнодорожных перевозок, которые осуществляются между Китаем и Европой, говорится в информации Всемирного банка.

Такая возможная переброска на ТМТМ части железнодорожных перевозок между Китаем и Европой приведет к тому, что суммарный объем перевозок по ТМТМ в сегменте железной дороги вырастет на 30 процентов, считают эксперты ВБ.

«Развитие коридора для стран ТМТМ может сыграть решающую роль как в обеспечении бесперебойных и надежных логистических цепочек, так и в стимулировании диверсификации экспорта и развитии большего числа отраслей экономики», — говорится в документе ВБ.