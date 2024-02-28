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Эрдоган призвал Россию и Украину дать шанс дипломатии

Эрдоган призвал Россию и Украину дать шанс дипломатии

Турция готова снова предоставить площадку для переговоров России и Украины, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в обращении к участникам саммита Украина — Юго-Восточная Европа, который прошёл в Албании.

«Мы готовы к возвращению за стол переговоров, который ранее был организован в Стамбуле», — цитирует Эрдогана Anadolu.

«Мы принципиально поддерживаем предложенный [президентом Украины Владимиром] Зеленским мирный план. Но я убежден, что необходимым условием для успеха мирных инициатив по Украине является участие обеих сторон (России и Украины) в переговорах. Мы готовы снова предоставить стол для переговоров, которые ранее уже проходили в Стамбуле», – сказал он.

«Я придерживаюсь мнения, что дипломатии и диалогу необходимо дать шанс положить конец войне, добившись справедливого и прочного мира. Я считаю, что необходимо начать совместные усилия, чтобы хотя бы определить общие параметры мира», – добавил Эрдоган.

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