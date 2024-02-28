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Алиев призвал США и Францию принять новые реалии в регионе

Алиев призвал США и Францию принять новые реалии в регионе

США и Франция должны принять новые реалии, сложившиеся в регионе.

Об этом сказал президент Ильхам Алиев принимая делегацию Восточного комитета германской экономики, сообщает «Азертадж».

«За тридцатилетний период сопредседатели – Франция, США и Россия, называвшие себя международным сообществом, не предприняли никаких шагов для восстановления справедливости. И когда мы начали освобождать наши земли, эти три страны начали оказывать давление на нас. Каждый использовал различные инструменты, чтобы заставит нас свернуть с нашего пути. Они не хотели, чтобы мы освободили свои земли. Когда мы положили конец сепаратизму в сентябре прошлого года, они вновь совершили ошибку. Некоторые из них и сейчас совершают ошибку. Я имею в виду США и Францию. Думаю, что Россия сейчас хорошо понимает, что происходит, и принимает новые реалии. США и Франция должны действовать аналогично. В противном случае ситуация будет не такой, какой они ее планировали. Этим странам следует работать с Азербайджаном, который является ведущей страной Южного Кавказа со своей экономикой, армией, широкими международными связями», – подчеркнул глава государства.

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