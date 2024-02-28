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Президент Алиев опроверг бредни немецкой прессы о диктатуре в Азербайджане

Президент Алиев опроверг бредни немецкой прессы о диктатуре в Азербайджане

В германской прессе Азербайджан представляется как деспотическая страна, где якобы не обеспечиваются свободы, людей арестовывают за их мнения и где царит диктатура. Это абсолютная ложь, и я сожалею по этому поводу.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев, принимая делегацию Восточного комитета германской экономики, сообщает «Азертадж».

Глава государства отметил, что об Азербайджане намеренно создается очень негативное впечатление. «Может ли все это помешать проводимой нами работе?! Нет! Мы работаем во имя благосостояния нашего народа, нашей страны, будь то восстановление территориальной целостности или экономическая повестка дня», – добавил президент Ильхам Алиев.

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