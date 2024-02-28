НАТО проводит в Баку «Военно-медицинский курс»

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Согласно Программе индивидуального партнёрского сотрудничества между Министерством обороны Азербайджанской Республики и НАТО на 2024 год, мобильная учебная группа Командования объединенных сил Брюнсюма проводит «Военно-медицинский курс» с участием военных врачей, сообщили в Министерстве обороны.

Сообщается, что на курсе, проводимом в Университете национальной обороны, мобильная учебная группа предоставляет участникам доклады по «Медицинскому обеспечению НАТО», «Военно-медицинскому планированию», «Планированию медицинской эвакуации» и по другим темам.

Основная цель курса, который продлится до 1 марта, – обеспечить постановку задач по оказанию медицинской помощи военнослужащим медицинской квалификации с учетом требований времени, а также ускорить внедрение инноваций в области военной медицины.