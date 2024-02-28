Ильхам Алиев: В отличие от Франции, Германия демонстрирует нейтралитет в мирном процессе

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Недавняя встреча с премьер-министром Армении в Мюнхене по инициативе Канцлера Германии была важной с точки зрения придания динамизма мирному процессу.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев, принимая делегацию Восточного комитета германской экономики, сообщает «Азертадж».

Подчеркнув, что Азербайджан поддерживает проведение встречи министров иностранных дел в Берлине по предложению немецкой стороны, глава государства сказал: «Так, Германия, в отличие от расположенной по соседству с ней Франции, которая, как говорится, подливает бензин в огонь и снабжает Армению летальным оружием, демонстрирует нейтралитет в мирном процессе».