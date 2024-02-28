МИД России: Открытие коммуникаций в регионе Южного Кавказа зашло в тупик из-за Армении

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила внерегиональных игроков в желании «растащить» Южный Кавказ.

«Мы знаем, что власти Армении говорили о готовности к открытию региональных коммуникаций на основе принципа суверенитета и юрисдикции в рамках равенства и взаимности. Азербайджан не отказывался от подобного подхода. Данная тематика ранее в деталях обговаривалась в формате трехсторонней рабочей группы под председательством вице-премьеров. К сожалению, эта работа сейчас застопорилась ввиду позиции армянских коллег», – сказала Захарова.

Она отметила, что логичным и экономически оптимальным выглядит контроль над Зангезурским коридором со стороны российских пограничников. Она также прокомментировала предложенный властями Армении проект «Перекресток мира».

«Российские пограничники и так расположены на юге Сюникской области, они защищают границу между Арменией и Ираном. По «Перекрестку мира» – не считаем, что это альтернатива Мегринскому или иному маршруту. Скорее, это более широкий взгляд на будущее региональных и субрегинональных коммуникаций», – заявила она.

При этом Захарова указала на нежелание внерегиональных игроков способствовать данному процессу.

«Что касается внерегиональных игроков, то их нежелание способствовать разблокированию коммуникаций на Южном Кавказе объясняется исключительно соображениями политической конъюнктуры – они не заинтересованы в повышении взаимосвязанности Армении и Азербайджана друг с другом. Они стремятся «растащить» регион на куски, презентовать там свои интересы, не думая об интересах других», – сказала она.