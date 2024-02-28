Захарова ответила Пашиняну: «Москва никогда не допускала даже намека на подобное»

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Слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о якобы призывах со стороны России к государственному перевороту в республике не имеют под собой никаких оснований, Москва никогда не допускала даже намека на подобное.

Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Упомянутые вами претензии премьер-министра Армении не имеют под собой никаких оснований, – указала дипломат, обращаясь к журналисту. – Российские официальные лица никогда не допускали даже намека на призывы к свержению законно избранных властей где бы то ни было».