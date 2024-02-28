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Оверчук заявил о работе России и Азербайджана над круизными маршрутами по Каспию

Оверчук заявил о работе России и Азербайджана над круизными маршрутами по Каспию

Россия и Азербайджан фиксируют рост двусторонних туристических потоков в полтора раза по итогам 2023 года и работают над трансграничными круизными маршрутами по Каспию.

Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук на XII российско-азербайджанском межрегиональном форуме, передает ТАСС.

«Ежегодно увеличивается количество туристических поездок между Россией и Азербайджаном. За 2023 год из Азербайджана в Россию, по нашим данным, совершенно 258 тысяч турпоездок. Это рост почти в полтора раза. Из России в Азербайджан 475 турпоездок, тоже рост более чем в полтора раза. <…> Перспективным направлением развития сотрудничества является создание движения трансграничных круизных маршрутов по Каспию. Мы этим тоже занимаемся», – отметил вице-премьер.

Оверчук подчеркнул, что Россия входит в пятерку стран, привлекших в азербайджанскую экономику наибольший объем прямых инвестиций, и по итогам 2023 года инвестировала в Азербайджан порядка $300 млн.

Он выразил надежду, что стратегическое партнерство двух стран получит дальнейшую динамику и будет и впредь способствовать развитию экономик двух стран. «Доля российского рубля в торговле товарами с Азербайджаном за январь – сентябрь 2023 года составила 54,2%», – добавил он.

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