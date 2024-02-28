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В Азербайджане к опреснению морской воды привлечены 14 иностранных компаний

В Азербайджане к опреснению морской воды привлечены 14 иностранных компаний

В Азербайджане к опреснению морской воды привлечены 14 частных иностранных компаний.

Об этом заявил председатель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Заур Микаилов в ходе слушаний в Милли Меджлисе на тему «Водное хозяйство страны: проблемы и новые вызовы».

«После соответствующего указа президента Ильхама Алиева был подготовлен технический регламент. 10 дней назад было дано объявление. Иностранные компании подали заявки на участие в процессе опреснения морской воды. Они уже приступили к деятельности», – отметил он.

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