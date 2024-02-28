Лавров едет на дипломатический форум в Анталью

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров 1-2 марта посетит Турцию для участия в дипломатическом форуме в Анталье, проведет переговоры с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

«1-2 марта глава российского внешнеполитического ведомства посетит Турцию по приглашению министра иностранных дел Турецкой Республики для участия в анталийском дипломатическом форуме. Запланированы переговоры главы российского внешнеполитического ведомства с турецким коллегой, в ходе этой встречи планируется обсудить широкий круг проблем, прежде всего – состояние и перспективы двустороннего взаимодействия», – проинформировала дипломат.

Лавров во время визита в Турцию обсудит с турецким коллегой график контактов на различных уровнях.