Осторожно: «международный розыск по-армянски»

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В Армении — громкий политический скандал. Генпрокуратуру и МВД обвиняют в том, что документы, необходимые для экстрадиции азербайджанского блогера и фитнес-тренера Кямиля Зейналлы, ушли в Москву уже после того, как спортсмен был освобожден и вернулся в Баку. Оправдывается лично министр внутренних дел Армении Ваге Казарян: армянская сторона, по его словам, отреагировала вовремя.

«Процедура такая – если разыскиваемого задерживают, они отправляют нам запрос, а мы на него отвечаем: разыскивается он нами или нет. Мы обязаны отвечать на этот запрос касательно всех лиц, объявленных в международный розыск. С их стороны то же самое», – разъяснял министр. А вот на вопрос, вылетел ли Зейналлы из Москвы в Баку после отправки ответа армянской стороны или все же до, не ответил: «Мы не отклонились от нашей процедуры и действий».

Конечно, очень хорошо, что азербайджанские дипломаты сработали в РФ жестко и оперативно и добились освобождения Зейналлы, задержанного по армянскому запросу, в такие сроки, что теперь армянским госчиновникам приходится оправдываться, как это так получилось, что фитнес-тренера уже встречали в Баку, а из Еревана в Москву, как скворцы весной, только летели документы на его экстрадицию. Хорошо, что российские правоохранители нашли в себе политическую волю и отпустили Зейналлы, а не стали «упираться рогом». Так что Зейналлы и его близкие могут вздохнуть спокойно.

Но это ещё не значит, что можно не обращать внимание на «странности» в армянском запросе на его арест.

В Армении против Зейналлы, напомним, выкатили целый список громких обвинений: статья 135 УК Армении (Преступления против человечества), 137 (Военные преступления против спонсируемого лица), 140 (Военные преступления с использованием запрещенных методов ведения войны), 147 (Вербовка наемников), 149 (Изнасилование). При этом в боевых действиях в ходе 44-дневной войны Зейналлы не участвовал вообще! Каким образом он мог оказаться причастным ко всем перечисленным деяниям? Как фитнес-тренер и блогер может заниматься вербовкой наемников?

Далее, Зейналлы, по словам его адвоката, Армения объявила в розыск 29 сентября 2020 года. Это он за два дня после начала войны успел ТАК накуролесить, тем более что, напомним еще раз, в боевых действиях Зейналлы не участвовал, а разного рода «добровольческие отряды» с азербайджанской стороны в ходе 44-дневной войны не использовались? В Армении «неофициально» поясняют: дескать, Зейналлы был одним из тех, кто «обезглавил армянского старика в Гадруте». И опять несуразица. За три с лишним года так и не названо имя этого «обезглавленного старика». Все «доказательства» — гуляющее по соцсетям видео, от которого за версту несет театральщиной. Но Гадрут был освобожден 9 октября. А Зейналлы объявили в розыск 29 сентября! Как?

Наконец, боевые действия шли за пределами Армении и её юрисдикции — в Карабахе, который был и остается неотъемлемой частью территории Азербайджана! Так по какому праву вообще армянское МВД объявляет в розыск гражданина Азербайджана на основе событий, происходивших на территории Азербайджана? Там руководствуются решением о «миацуме»?

Проще говоря, розыскные данные на Зейналлы взяты «с потолка». Более того, на столь жидком «основании» Армения может объявить в розыск практически любого гражданин Азербайджана, о существовании которого узнает из соцсетей. Носить на плечах погоны и принимать участие в боевых действиях совершенно не обязательно. Достаточно написать что-то в Facebook или Х.

Можно понять, когда так бросаются обвинениями на основе сплетен какие-нибудь блоггеры, влоггеры и прочие ютуберы. Но чтобы такую, пардон, ахинею написали в международном розыском ордере правоохранительные органы?! Понятно, что Азербайджан расширяет «судебное наступление» на Армению, что существуют розыскные ордера на соучастников массовых убийств мирного населения в Ходжалы, Малыбейли, Гушчулар, Баллыгая, что есть еще обстрелы мирных кварталов азербайджанских городов, что тоже по всем канонам военное преступление, и Армении очень хочется хоть чем-то ответить на азербайджанские розыскные ордера…Но чтобы все делалось настолько топорно? Такое даже для ереванской юстиции чересчур.

Это проблема не только для Азербайджана, чьим посольствам и консульствам в «третьих странах» надо быть готовыми к тому, что практически любой наш гражданин может быть упомянуты в армянском розыскном ордере с вздорными обвинениями. Важно другое. По сути дела, правоохранительные органы любой страны, которые примут во внимание армянский разыскной ордер и начнут на его основе следственные действия, рискуют оказаться в весьма глупом положении. Для начало, такой запрос на экстрадицию не имеет шансов быть подтверждённым в суде. После чего уже начнутся неизбежны вопросы, и не только со стороны Азербайджана: как вообще можно было задержать гражданина другой страны на основе такой, пардон, чуши? У вас что, плохо с географией? Вы не в курсе, что Карабах находится за пределами армянской территории и армянской юрисдикции? Понятно, что полицейские далеко не во всех странах могут быть в курсе карабахских реалий, но политические риски от этого ниже не становятся.

А значит, армянские розыскные ордера надо рассматривать с серьезными поправками на особенности местного политического менталитета. А ещё лучше – сразу отправлять корзину. Какие бы трескучие обвинения там ни содержались.

Нурани, обозреватель