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Сийярто заявил, что венгры на западе Украины должны получить обратно все свои права

Сийярто заявил, что венгры на западе Украины должны получить обратно все свои права

Этнические венгры в Закарпатье должны получить обратно все права, которыми они пользовались до 2015 года, пока украинские власти не ужесточили законы, направленные против национальных меньшинств.

Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая на сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.

Он напомнил, что венгерская община на западе Украины насчитывает сейчас 150 тыс. человек. «До 2015 года они пользовались всеми необходимыми правами. К сожалению, с тех пор их права начали постепенно нарушаться и сокращаться. Возможности венгерской общины пользоваться родным языком были серьезно ограничены в областях образования, культуры, СМИ и самоуправления», – отметил глава МИД.

Сийярто рассказал, что в соответствии с нынешним украинским законодательством с сентября 2023 года 99 школ венгерского национального меньшинства в Закарпатье были превращены в украинские школы с ограниченным преподаванием венгерского языка.

«Венгрия считает, что проживающие на Украине венгры должны получить обратно все свои права, которыми они пользовались до 2015 года. Сверх этого мы ничего не требуем. Мы говорим только о тех правах, которые уже были у венгров [в Закарпатье] до 2015 года», – подчеркнул министр.

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