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Мушвиг Мамедов предупредил абонентов об афере

Мушвиг Мамедов предупредил абонентов об афере

В последнее время в Азербайджане участились случаи телефонного мошенничества. С номеров, начинающихся с префикса 051, приходят СМС-сообщения о том, что баланс вашего номера пополнен, сразу после этого пользователю поступает звонок с номера, который осуществляет перевод средств на его баланс и заявляют о том, что деньги были отправлены по ошибке и их следует вернуть. Пользователю отправляют номер карты и те, кто попадаются на эту ловушку, отправляют деньги.

Официальный представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане Мушвиг Мамедов заявил Minval.az, что к подобного рода ситуациям надо относиться скептически и если у вас возникают подозрения, то надо перепроверять информацию. Тем более, что современные технологии позволяют получать уведомления при пополнении баланса. У всех мобильных операторов существуют мобильные приложения, кроме того, можно позвонить и узнать, чтобы не стать жертвой мошенников».

Чтобы защититься от телефонного мошенничества, эксперты «Лаборатории Касперского» рекомендуют: сохранять бдительность при любых звонках и сообщениях, даже от знакомых: если есть сомнение, лучше перепроверить и уточнить по другому каналу связи; не сообщать никому по телефону конфиденциальную информацию, в том числе логины и пароли от учётных записей, коды из СМС и push-уведомлений, данные банковской карты, пин-коды; осторожно относиться к просьбам выполнить что-то срочно: это один из главных признаков мошенничества.

Даже если речь идёт о важном деле, лучше перепроверить информацию, например, лично обратиться в отделение банка. Стоит также насторожиться, если на вас оказывают эмоциональное давление, запугивают. Не следует переходить по подозрительным ссылкам из электронной почты, сообщениям в мессенджерах и СМС.

И наконец, для защиты от телефонного мошенничества и спама целесообразно использовать специальные решения, которые подскажут, что входящий вызов — нежелательный.

Minval.az

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