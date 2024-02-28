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Сколько миллиардов нужно для решения проблем водоснабжения и канализации в Азербайджане?

Сколько миллиардов нужно для решения проблем водоснабжения и канализации в Азербайджане?

В Азербайджане для решения проблем водоснабжения и канализации необходимо 20 млрд манатов.

Об этом заявил председатель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Заур Микаилов на слушаниях «Водное хозяйство страны: Проблемы и новые вызовы», организованных комитетами Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике, экологии и аграрной политике, передает АПА.

Председатель отметил, что единственный район, по которому не готов проект по канализации, – это Барда:

«Этот проект также рассматривается в Министерстве по чрезвычайным ситуациям. Стоимость проектов, которые в настоящее время реализуются только касательно систем питьевой воды и канализации, превышает 2,7 миллиарда манатов. Только в Гяндже реализация проектов требует 550 миллионов манатов. Для перехода на закрытую систему в низменных районах требуется около 9 миллиардов манатов. А для решения проблем при нынешней ситуации необходимо 20 миллиардов манатов. Если мы хотим что-то сделать, мы должны сначала рассмотреть финансирование, а затем решить проблему, разделив приоритеты».

Заур Микаилов отметил, что в Азербайджане истек срок эксплуатации 50% водопроводных труб.

«Мы не можем подавать воду по трубопроводу Кура-Баку под высоким давлением из-за истечения срока эксплуатации труб. Определив приоритет, мы сможем решить проблемы. Мы ведем переговоры с международными организациями для решения этих вопросов».

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