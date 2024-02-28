Еврокомиссар: Предстоящий путь Армении может быть трудным

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Европейский парламент обсудил вопросы укрепления отношений между ЕС и Арменией во вторник, 27 февраля, в Страсбурге.

«Мы являемся свидетелями исторического момента в отношениях между ЕС и Арменией. они никогда не были такими сильными», — сказала Юта Урпилайнен, европейский комиссар по международному партнерству.

По ее словам, приоритетом Брюсселя сейчас является содействие стабильности Армении, чтобы она могла самостоятельно делать свой внешнеполитический выбор. С этой целью ЕС развивает сотрудничество с Арменией в сфере обороны и безопасности, в том числе через Европейский фонд мира, а также увеличивает инвестиции в ее экономику.

«Предстоящий путь может быть трудным. Предыдущие решения Армении, которые привели к политической, экономической зависимости и зависимости в области безопасности, не могут быть преодолены в одночасье», – заявила она.