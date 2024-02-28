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Главное Общество

МВД провело в посольстве Израиля в Баку учения по безопасности (фото)

МВД провело в посольстве Израиля в Баку учения по безопасности (фото)

Посольство Израиля в Баку совместно с Министерством внутренних дел Азербайджана и другими правоохранительными органами провели учения в здании посольства.

Об этом сообщается в аккаунте Х посольства Израиля в Азербайджане.

Сообщается, что учения, прошедшие 18 февраля, являются частью непрерывного сотрудничества между двумя странами, направленного на укрепление и расширение сотрудничества в сфере безопасности.

Посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик отметил, что учения прошли успешно.

«Мы благодарны правоохранительным органам и органам безопасности Азербайджанской Республики за обеспечение безопасности посольства и дипломатического персонала. Эти совместные учения были очень успешными и стали важным дополнением к прочному сотрудничеству наших стран в сфере безопасности. Приверженность Азербайджана безопасности всех дипломатических представительств, в том числе посольства Израиля, очевидна и непоколебима. Мы с нетерпением ждем продолжения укрепления нашего двустороннего сотрудничества», – подчеркнул дипломат.

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