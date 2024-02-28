В Азербайджане обсуждают проблему с водными ресурсами

153 Просмотров

Председатель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Заур Микаилов сказал на слушаниях на тему «Водное хозяйство страны: проблемы и новые вызовы», совместно проводимых комитетами Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии и аграрной политике, что негативное влияние глобальных изменений климата на водные ресурсы Азербайджана усиливается.

«Азербайджан – страна с очень ограниченными водными ресурсами. У нас 30 млрд кубометров поверхностных вод. После недавних изменений климата эти резервы резко сократились, в 2022 году они составили всего 17 млрд. Из них 4,8 млрд кубометров сформировались в самой стране, а остальные поступили из соседних стран. Поэтому требуется создание новых источников воды, и улучшение очистки сточных вод является одним из приоритетных направлений политики», – цитирует его АПА.

Как заявил председатель комитета по аграрной политике Садиг Гурбанов, качество воды в стране не обнадеживает:

«94 центральных и внутриквартальных водохранилищ города Баку были промыты и обеззаражены со стороны ОАО «Азерсу», из 112 проб воды, взятых для лабораторного исследования в ходе санитарного контроля, 9,8% имели неудовлетворительные бактериологические показатели, а физико-химические показатели соответствовали норме. В итоге были приняты соответствующие меры, проведен повторный анализ».

Садиг Гурбанов отметил, что 62% общих водных ресурсов Южного Кавказа принадлежат Грузии, 28% – Армении и 10% – Азербайджану. Среднегодовые запасы поверхностных вод составляют 32,3 млрд кубических метров:

«Большая часть воды, поступающей в страну по этой реке, формируются на территории Грузии и Армении. К сожалению, эти воды постоянно загрязняются соседними странами. Армения и Грузия еще не присоединились к Международной конвенции по охране окружающей среды. Азербайджан является участником 17 различных международных конвенций в этой области. Небольшая часть ресурсов пресной воды формируется за счет реки Араз, которая загрязняется Ираном и Арменией. Вода в реке Самур (на севере, с территории Дагестана), также не соответствует нормам. По прогнозам, к 2040 году существует вероятность снижения водности рек на территории страны в среднем на 15-25%. К 2070 году этот показатель ожидается на уровне 20-25%. Также все еще не завершен процесс установки счетчиков воды, поэтому вода, подаваемая абонентам, рассчитывается по квоте, т.е., на одного человека рассчитывается 5 кубометров воды».