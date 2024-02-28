Катар инвестирует во Францию €10 млрд

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Франция и Катар подписали соглашение о сотрудничестве, которое подразумевает инвестиции во французскую экономику на уровне €10 млрд до 2030 года.

Об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон, его слова приводит AFP.

«Мы подписали амбициозный инвестиционный план на €10 млрд», – сказал он на встрече с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, который прибыл с двухдневным визитом в Париж.

По информации агентства, соглашение подразумевает сотрудничество в области энергетического перехода, полупроводников, аэрокосмической промышленности, искусственного интеллекта, цифровых технологий, здравоохранения и культуры.