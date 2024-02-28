В Армении задержали азербайджанского военного (обновлено) |
Пустослов. Как западные СМИ отреагировали на скандальное заявление Макрона |
Российские военные отработали отражение вторжения со стороны Китая |
МВД провело в посольстве Израиля в Баку учения по безопасности (фото) |
Белый дом: Отправка войск в Украину – суверенное решение третьих стран |
Пентагон озвучил сроки поставок F-16 Украине |
Армения вновь предлагает подписать с Азербайджаном пакт о ненападении |
США продолжают призывать к мирному соглашению между Баку и Ереваном |
В России требуют от Армении детального отчета о контактах с Францией |
Главное Экономика

Катар инвестирует во Францию €10 млрд

Катар инвестирует во Францию €10 млрд

Франция и Катар подписали соглашение о сотрудничестве, которое подразумевает инвестиции во французскую экономику на уровне €10 млрд до 2030 года.

Об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон, его слова приводит AFP.

«Мы подписали амбициозный инвестиционный план на €10 млрд», – сказал он на встрече с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, который прибыл с двухдневным визитом в Париж.

По информации агентства, соглашение подразумевает сотрудничество в области энергетического перехода, полупроводников, аэрокосмической промышленности, искусственного интеллекта, цифровых технологий, здравоохранения и культуры.

Теги:
Из этой рубрики
Катар инвестирует во Францию €10 млрд
Экономика

Катар инвестирует во Францию €10 млрд

2024/02/28, 10:39
Биткоин уже стоит $57173
Экономика

Биткоин уже стоит $57173

2024/02/28, 00:41
Пашинян недоволен показателями торговли с Грецией
Экономика

Пашинян недоволен показателями торговли с Грецией

2024/02/28, 00:32
Нисанов и Илиев возглавили в России список крупнейших рантье
Экономика

Нисанов и Илиев возглавили в России список крупнейших рантье

2024/02/28, 00:10
Азербайджан представил в Италии свой потенциал винного туризма (фото)
Экономика

Азербайджан представил в Италии свой потенциал винного туризма (фото)

2024/02/27, 23:58
Бизнес-делегация из Германии находится с деловым визитом в Азербайджане (фото)
Экономика

Бизнес-делегация из Германии находится с деловым визитом в Азербайджане (фото)

2024/02/27, 22:30
Туск допустил расширение эмбарго на украинскую сельхозпродукцию
Экономика

Туск допустил расширение эмбарго на украинскую сельхозпродукцию

2024/02/27, 18:41
Замминистра рассказал, как Зангезурский коридор увеличит пропускную способность Среднего коридора
Экономика

Замминистра рассказал, как Зангезурский коридор увеличит пропускную способность Среднего коридора

2024/02/27, 12:10
Россия вводит на полгода запрет на экспорт бензина
Экономика

Россия вводит на полгода запрет на экспорт бензина

2024/02/27, 10:18