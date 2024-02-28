А может быть и так: «Друзья мои, я вас в первый раз вижу»

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Армения признает наличие угрозы новой войны с Азербайджаном, но воздерживается прогнозировать ее сроки. Понимать это надо, во-первых, как бесперспективную попытку запугать Баку, во-вторых, как надежду на взятие реванша при массированной внешней поддержке. Вопрос, однако, в том, что склонить Запад воевать за армян не получится ровно так же, как склонить ОДКБ и Россию. А также и в том, что заявления Еревана и его периодические «мелкие» обстрелы территории Азербайджана и впредь не останутся безответными: вопрос лишь в масштабности военного реагирования Баку на провокации.

Президента Беларуси уже принято «разбирать» на цитаты, поскольку он оказывается хлестко прав чаще, чем кому-то хотелось бы. На сей раз Александр Лукашенко предупредил: «Сегодня, к примеру, в США Байден будет поддерживать Украину, Армению и так далее. Завтра власть сменится и Трамп скажет: «Слушайте, я вас не знаю. Друзья мои, я вас в первый раз вижу!».

Но если президент Лукашенко «режет правду-матку», то спикер парламента Армении Ален Симонян выкручивается и изворачивается. Да, дескать, он не исключает возможности новой войны с Азербайджаном, но предсказывать ее – «дело неблагодарное». По его словам, но вряд ли по убеждению, власти Армении сделали и продолжают делать все от них зависящее и необходимое, чтобы свести подобную угрозу к нулю.

Каким образом эта угроза обнуляется? Периодическими обстрелами территории Азербайджана, не подписанием мирного договора с ним; оттягиванием неизбежного процесса раздела границы; баснями Никола Пашиняна о том, что Азербайджан «хочет не мирного договора, основанного на взаимном признании территориальной целостности, а планирует захват новых территорий в Армении»? Или, может, шантажом ОДКБ выходом Армении из блока и его заменой западными военными и разведывательными структурами, в то время как ни один из региональных игроков не приемлет нахождения у себя под носом недружественных сил, работающих на большое вооруженное столкновение на Южном Кавказе.

Но в Ереване, видимо, такими вопросами мало кто задается. Здесь «просто» убеждены в том, что если «кинувшие» Армению Россия и вся ОДКБ, не ввязавшаяся в военное армяно-азербайджанское противостояние, «не защитила территориальную целостность» РА, то это обязан сделать Запад. Нет, не за красивые глаза и «братские чувства», а за то, что Армения распахнет двери для западного военного присутствия на Южном Кавказе с его продвижением (что главное и для начала) в Каспийский регион, все постсоветское пространство и часть Ближнего Востока.

Такую уверенность Еревану придает, в первую очередь, Париж, сделавший свое черное дело для обострения армяно-азербайджанского противостояния и дестабилизации обстановки на Южном Кавказе: после недавней встречи с Эммануэлем Макроном Никол Пашинян вернулся домой с расправленными плечами, и уверенности его новой «осанке» придал еще и прибывший в Ереван глава Минобороны Франции, наобещавший армянскому премьеру поставки вооружений. Отсюда и железная логика Пашиняна, вернее, отсутствие логики вообще, а сплошная опасно провокационная демагогия в его заявлениях об Азербайджане, России и ОДКБ.

О заморозке участия Армении в ОДКБ уже много сказано, хотя устав организации в составе дружественных, по нынешним мировым меркам, Азербайджану стран (Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан) – такого статуса не предусматривает, а оставляет им право выхода из блока. Таким образом, Пашинян сейчас грубо шантажирует организацию – главное было «выстрелить». И вслед за этим залпом последовало пожелание Армении, озвученное тем же Симоняном, о выводе российских пограничников из международного аэропорта «Звартноц» в Ереване. Надо думать, что следующим требование Армении, точнее, коллективного Запада, будет вывод российской военной базы, дислоцированной в Гюмри.

«Русских», конечно, можно попытаться «выгнать» из Армении (Париж курирует соответствующий процесс и находится в его авангарде), а Ильхаму Алиеву (цитируем Пашиняна) – «не доверять», поскольку тот «хочет не мирного договора, основанного на взаимном признании территориальной целостности, а планирует захват новых территорий в Армении». А коли так, кто защитит абрикосовую республику? Не напичканные ли ею европейские (преимущественно французские и немецкие «наблюдатели»), контингент которых растет? Или французское и индийское вооружение, перед которым азербайджанская армия (а Турция ей поможет) имеет явные преимущества, что доказательств уже не требует. Или, может, НАТО «единым фронтом»?

Вопрос, конечно, риторический: Армению не защитит никто, ее просто сомнут. И цель Запада будет достигнута: на Южном Кавказе заварится очень крутая военная «каша», поскольку Россия вряд ли уступит регион Западу. Понятно, что во всей этой крутизне будут участвовать также Иран, не приемлющий рядом никакой западной силы, и Турция. Для России, Турции и Ирана Южный Кавказ является стратегически важным регионом – как, впрочем, и для всей ОДКБ, на государства которой распространится, в случае прорыва западных сил на ЮК, иностранная экспансия с непременной попыткой свержения действующей власти стран соответствующего ареала.

Таким образом, речь не столько о том, быть или не быть Армении, если не брать в расчет гуманитарный план, а о геополитических потрясениях, которые Армения рассчитывает осуществить по заказу Запада руками самого Запада, а последний – не дурак – посредством территории и населения РА.

То есть антиазербайджанская политика Запада с выпаданием из нее отдельных государств, заинтересованных в безопасности Азербайджана (главное – транспортно-логистической и энергетической), по сути являет собой антиармянскую политику, поскольку в проигрыше останется именно эта страна. Которая, кстати, пошла на соглашение со службой разведки Франции об обмене разведывательной информацией о четырех странах – Азербайджане, Иране, России и Турции, о чем информирует ереванская газета Armtimes: вероятно, опосля, поскольку, Ереван такого рода «дружбой» против соседей не брезговал. Как долго, сказать не беремся.

Азербайджан ценой большого терпения и крови добился своего, и на откуп Армении и ее «друзей» он этого своего уже не отдаст – как бы ни старалась вырвать у Азербайджана свое та же Франция, очерняющая Баку и добивающаяся, от Евросоюза, введения против него драконовых санкций.

Ереван и Запад в своих нелегитимных притязаниях могут, в итоге, столкнуться со следующими сюжетами: а) страны, не заинтересованные в сближении Армении с Западом, напичкавшим республику своими шпиками, могут создать хотя бы временный альянс по военно-политическим интересам, и выступить против Франции и других интересантов на Южном Кавказе единым фронтом; б) Париж и Ко. не справятся с поставленной задачей, поскольку не смогут одолеть вышеуказанный альянс по военно-политическим интересам в ЮК; в) западных интересантов в дестабилизации региона не поддержат несколько государств Евросоюза, заинтересованных в прочности политических и энергетических связей с Азербайджаном и государствами Каспийского бассейна и недолюбливающих, при этом, Париж, Берлин и Брюссель как надгосударственную структуру, ограничивающую их суверенитет; г) неизвестно, как поведут себя США, когда «дело дойдет до дела» – во многом это будет зависеть от исхода поединка Байден – Трамп. То есть у членов НАТО не будет единого подхода, стоит ли дестабилизировать обстановку на Южном Кавказе на фоне украинских, ближневосточных и иных событий, в которых деструктивная политика коллективного Запада либо не оправдывает себя и слишком затратна, либо уже провалилась полностью.

Макрон, сделав свое черное дело, не ретируется, он его продолжит в той или иной форме, да еще и будет вербовать себе сторонников. Но противники дестабилизации на Южном Кавказе в лице его основных игроков такую модель поведения не примут. Союз Армения – Франция – Прочие, в итоге, будет низложен – хотя бы потому, что внерегиональные силы не на своем поле рано или поздно проигрывают.

И еще потому, что Алиев вполне определенно предупредил: «Армения, которая пытается найти нового хозяина, кидается в чьи-то объятия, должна знать, что единственный путь для нее – это принять все условия Азербайджана и отказаться от территориальных претензий к Азербайджану».

Думается, этим все сказано. В том числе, и в контексте «возможной войны», сроки которой Симонян не взялся прогнозировать.

Ирина Джорбенадзе, автор Minval.az