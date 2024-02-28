Россия не может найти новый персонал для А-50

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Россия не может найти новый персонал, который может обслуживать А-50 на фоне недавнего сбития еще одного из этих самолетов. Об этом заявила руководитель Объединенного координационного (ОК) пресс-центра Сил обороны юга Украины – полковник Наталья Гуменюк в эфире телемарафона «Единые новости».

«На данном этапе мы видим продолжение активности беспилотных летательных разведчиков, поэтому очевидно, что еще не собрана новая команда подводных специалистов для А-50. Хочу напомнить, что потеря такого самолета – это не только потеря технических мощностей, но и некому восполнять следующую площадку. Поэтому мы говорим о том, что потребность подготовить и подобрать специалистов у россиян есть. С этим связана и отсрочка вылета следующего борта», – пояснила она.