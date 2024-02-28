Белый дом: Отправка войск в Украину – суверенное решение третьих стран

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Возможная отправка войск в Украину – это суверенное решение третьих стран, но и США, и Североатлантический альянс ранее дали понять, что подобных планов у них нет. Такую позицию изложил на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Это суверенное решение, которое каждому союзнику по НАТО придется принимать самостоятельно. Вы слышали, как генеральный секретарь НАТО [Йенс] Столтенберг сам заявил, что у него нет планов или намерений вводить войска, конечно, под эгидой НАТО. И президент [США Джо] Байден с самого начала этого конфликта в полной мере ясно давал понять, что американские войска не будут находиться в Украине для ведения боевых действий», – сообщил он, комментируя высказывания президента Франции Эмманюэля Макрона.

На вопрос о том, обсуждал ли Макрон эту тему с Байденом, Кирби ответил: «Я не стану говорить что-либо в дополнение к отчетам о разговоре. Мне нечего к этому добавить».

Сотрудника СНБ также спросили, могут ли США направить свои войска в Украину в целях, которые напрямую не связаны с ходом боевых действий. Он заверил, что в Украине находятся лишь те военные США, которые связаны с американским посольством.