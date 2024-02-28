Пашинян недоволен показателями торговли с Грецией

56 Просмотров

Как в Армении, так и в Греции наблюдается хороший экономический рост и динамика, это хорошая возможность предпринять шаги по углублению и увеличению масштабов двусторонних экономических отношений. Об этом заявил на совместной пресс-конференции премьер-министров Армении и Греции в Афинах 27 февраля глава Правительства РА Никол Пашинян.

«К сожалению, несмотря на наши теплые дружественные политические отношения, двусторонняя торговля не особенно впечатляет, это должно быть одним из вопросов в повестке наших правительств. Надеюсь, что в ближайшее время мы созовем заседание межправительственной комиссии по сотрудничеству. Есть предварительное восприятие того, что оно состоится летом в Ереване», – добавил Пашинян.