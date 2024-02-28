Нисанов и Илиев возглавили в России список крупнейших рантье

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Доход от аренды объектов двух крупнейших рантье РФ – «Киевская площадь» Зараха Илиева и Года Нисанова и «Ташир» Самвела Карапетяна вырос примерно на $200 млн по итогам 2023 года. Это следует из рейтинга «Королей российской недвижимости 2024», опубликованного журналом Forbes.

Первое место в списке, как и в 2022 году, заняла «Киевская площадь». Доход от аренды коммерческой недвижимости группы в 2023 году вырос с $1,6 до $1,76 млрд, по данным Forbes. Крупнейшие объекты в управлении компании – торговые центры «Фудсити» на 930 тыс. кв. м и «Европейский» на 180 тыс. кв. м. В 2023 году «Киевская площадь» приобрела у банка «Траст» торговый центр «Ривьера», который до 2018 года принадлежал структурам совладельца ГК «ПИК» Сергея Гордеева. Сумма сделки не раскрывалась, однако в феврале 2023 года банк рассчитывал продать торговый центр не менее чем за 13 млрд рублей.

На втором месте – «Ташир», чьи доходы от аренды объектов в 2023 году увеличились с $600 до $640 млн, по данным журнала. Крупнейшими активам группы являются торговый центр «Рио» на Дмитровском шоссе, МФК Kvartal West и Novotel Moscow City. Доход «Сафмар», занимающей третье место рейтинга, – снизился в 2023 году с $510 до $460 млн, подсчитали в Forbes.

Gleden Invest Group Александра Клячина осталась на четвертом месте рейтинга, хотя доход от аренды группы снизился с $430 до $330 млн, по данным журнала. В апреле 2023 года Клячин стал соответчиком по делу Алексея Хотина и АО «Русь-ойл» о мошенничестве. В результате Замоскворецкий районный суд Москвы передал в доход государства московские активы бизнесмена – деловой квартал «Даниловская мануфактура» и бизнес-центры «Вернадский» и «Авиатор». Несколько юридических лиц гостиничной сети «Азимут», пятизвездочного отеля «Метрополь» у Московского Кремля и проекта туристического кластера на курорте «Шерегеш» в январе 2024 переходили под управление дочерней компании «Росимущества», однако затем они вернулись под контроль Клячина, согласно данным системы СПАРК.

По итогам 2023 года в рейтинге Forbes поменялись местами Ingka Centres и Crocus Group Араза Агаларова: Crocus Group поднялась на седьмое место.

«Адамант» Михаила Баженова, Евгения Гуревича и Игоря Лейтис и «Комплексные инвестиции» Алексея и Юрия Хотиных покинули топ-10 списка. По итогам 2023 года на девятое место поднялась FortGroup Максима Левченко и Бориса Пайкина, заработавшая на аренде $205 млн. Замыкает рейтинг 2024 года АФК «Система» Владимира и Феликса Евтушенковых.