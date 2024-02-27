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Никки Хейли сочла выдвижение Трампа «самоубийством США»

Никки Хейли сочла выдвижение Трампа "самоубийством США"

Выдвижение бывшего американского лидера Дональда Трампа кандидатом в президенты от Республиканской партии будет равнозначно самоубийству Соединенных Штатов. Такое мнение выразила в интервью газете The Wall Street Journal конкурентка Трампа, экс-постпред США при ООН Никки Хейли.

«Возможно, для него это способ выжить, оплатить судебные издержки и избавиться от юридических рисков, но для нашей страны это равносильно самоубийству», – сказала она, напомнив, что Трампу предъявлено 91 уголовное обвинение. Хейли отметила, что Республиканской партии нужен кандидат, «способный победить [президента США Джо Байдена] на выборах» в ноябре.

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