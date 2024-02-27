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В ООН против разжигания конфликта в Украине

В ООН против разжигания конфликта в Украине

ООН призывает все стороны воздерживаться от риторики, способной привести к дальнейшему разжиганию конфликта в Украине. Об этом заявил на брифинге официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик, отвечая на просьбу ТАСС оценить слова президента Франции Эмманюэля Макрона, который не исключил возможность отправки западных войск на помощь Киеву.

«Мы слышали много риторики, которая обладает потенциалом разжигания и без того смертоносного конфликта, – сказал он. – Наш призыв был неизменен с самого начала [украинского кризиса], и он заключается в том, чтобы избегать подобной риторики».

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