У Пашиняна опровергли обмен разведданными между Арменией и Францией

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Распространенная через франкоязычную блог-платформу Agoravox информация о том, что во время визита премьер-министра Армении в Париж с французской стороной была достигнута договоренность об обмене разведывательными данными, не соответствует действительности.

Об этом в беседе с Арменпресс сказал директор «Центра по связям с общественностью и информации» аппарата премьер-министра Армении Гор Царукян.

«В указанном источнике люди могут свободно регистрироваться и публиковать свои новости и статьи, которые не подлежат никакому редактированию, и следовательно, источник не может считаться достоверным. Упомянутый, в частности, материал был опубликован лицом под ником «S. Lampion», после чего информация сразу же распространилась на азербайджанских страницах соцсети Х. Из вышеизложенного очевидно, что мы имеем дело с дезинформационной кампанией против Армении», – подчеркнул Царукян.