Армения вновь предлагает подписать с Азербайджаном пакт о ненападении |
США продолжают призывать к мирному соглашению между Баку и Ереваном |
В России требуют от Армении детального отчета о контактах с Францией |
Байден заявил об ужасных последствиях бездействия Конгресса в Украине |
США не направят войска в Украину |
В марте станет известна судьба Джулиана Ассанжа |
Хуситы могут прекратить бить по израильским судам, но есть условие |
Суслов: Последствия для Армении будут печальными |
Президент Ирака поздравил Ильхама Алиева |
Главное Мир

У Пашиняна опровергли обмен разведданными между Арменией и Францией

У Пашиняна опровергли обмен разведданными между Арменией и Францией

Распространенная через франкоязычную блог-платформу Agoravox информация о том, что во время визита премьер-министра Армении в Париж с французской стороной была достигнута договоренность об обмене разведывательными данными, не соответствует действительности.

Об этом в беседе с Арменпресс сказал директор «Центра по связям с общественностью и информации» аппарата премьер-министра Армении Гор Царукян.

«В указанном источнике люди могут свободно регистрироваться и публиковать свои новости и статьи, которые не подлежат никакому редактированию, и следовательно, источник не может считаться достоверным. Упомянутый, в частности, материал был опубликован лицом под ником «S. Lampion», после чего информация сразу же распространилась на азербайджанских страницах соцсети Х. Из вышеизложенного очевидно, что мы имеем дело с дезинформационной кампанией против Армении», – подчеркнул Царукян.

Теги:
Из этой рубрики
Байден заявил об ужасных последствиях бездействия Конгресса в Украине
Мир

Байден заявил об ужасных последствиях бездействия Конгресса в Украине

2024/02/27, 22:53
В ООН против разжигания конфликта в Украине
Мир

В ООН против разжигания конфликта в Украине

2024/02/27, 22:43
У Пашиняна опровергли обмен разведданными между Арменией и Францией
Мир

У Пашиняна опровергли обмен разведданными между Арменией и Францией

2024/02/27, 22:03
В марте станет известна судьба Джулиана Ассанжа
Мир

В марте станет известна судьба Джулиана Ассанжа

2024/02/27, 20:43
Хуситы могут прекратить бить по израильским судам, но есть условие
Мир

Хуситы могут прекратить бить по израильским судам, но есть условие

2024/02/27, 20:32
Таяни против отправки итальянских солдат в Украину
Мир

Таяни против отправки итальянских солдат в Украину

2024/02/27, 18:13
Испанские фермеры на тракторах перекрыли трассу на границе с Францией
Мир

Испанские фермеры на тракторах перекрыли трассу на границе с Францией

2024/02/27, 17:53
Австралийский миллионер выделил на разминирование Украины 5,5 млн долларов
Мир

Австралийский миллионер выделил на разминирование Украины 5,5 млн долларов

2024/02/27, 17:45
В Новой Каледонии снова протестуют против колониальной политики Франции
Мир

В Новой Каледонии снова протестуют против колониальной политики Франции

2024/02/27, 17:30