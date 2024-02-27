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Армения держит «союзников» по ОДКБ в неведении о своих планах

Армения держит "союзников" по ОДКБ в неведении о своих планах

Армения все еще не уведомила партнеров о своих шагах в отношении Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщил ТАСС источник.

«Нет, разъяснений или уведомлений ни у кого из партнеров нет», – сказал собеседник агентства.

Ранее спикер парламента Армении Ален Симонян, комментируя соответствующие заявления премьер-министра Никола Пашиняна, сказал: «Премьер констатировал, что фактическое неучастие республики в деятельности ОДКБ представляет из себя замороженные отношения».

Пашинян ранее заявил, что республика приостановила свое участие в ОДКБ. При этом в секретариате организации сообщили, что не получали от Армении никаких подобных заявлений. В последнее время Ереван пропускал встречи в некоторых интеграционных форматах. В частности, Пашинян не присутствовал на саммите ОДКБ в Минске.

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