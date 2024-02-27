В Монреале скорбят по погибшим в Ходжалы

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В Монреале состоялось памятное мероприятие, посвященное 32-й годовщине Ходжалинского геноцида.

Согласно информации Государственного комитета по работе с диаспорой, на мероприятии, организованном действующей в Монреале Ассоциацией азербайджанцев Квебека, прозвучал государственный гимн Азербайджана. Затем была почтена память жертв Ходжалы и шехидов, отдавших жизнь в борьбе за территориальную целостность нашей страны.

На мероприятии были представлены исторические факты о Ходжалинском геноциде, его причинах и тяжких последствиях для нашего народа. Было отмечено, что важность всегда помнить об этой трагедии, кровью вписанной в нашу историю, и передать правдивые факты о Ходжалы будущим поколениям.

На церемонии почтения памяти было отмечено, что азербайджанцы, проживающие в зарубежных странах, и впредь будут доводить правду о Ходжалы до международного сообщества.