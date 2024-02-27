Азербайджан представил в Италии свой потенциал винного туризма (фото)

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Традиции виноделия, а также потенциал гастрономического и энотуризма (винного туризма) Азербайджана представлены на ярмарке Slow Wine, которая проходит в итальянском городе Болонья.

Согласно сообщению Государственного агентства по туризму, инициатива Slow Wine, которая появилась в рамках движения Slow Food, продвигает культурное и биологическое разнообразие, сохранение традиций, основанных на снижении вредного воздействия на окружающую среду, устойчивом производстве и экологических практиках ведения сельского хозяйства, взяв за основу особенности уникальных сортов винограда каждого винодельческого региона.

На ярмарке с участием более тысячи виноделов и представителей винодельческих заводов, на которой побывали более десяти тысяч посетителей, Азербайджан представил вина F.A. Valley и Meyvi Spirits, которые производятся в соответствии с требованиями Slow Wine.

Во время ярмарки гостям предлагается продегустировать вина, произведенные в разных странах.

Посол Азербайджана в Италии Рашад Асланов посетил национальный стенд и ознакомился с представленной продукцией.

Заместитель генерального исполнительного директора Бюро туризма Азербайджана Рашад Алиев, выступая на панельных дискуссиях, посвященных вопросам винного туризма и увеличению числа сортов местного винограда, рассказал о работе, которая проводится в этом направлении в стране и об уникальных сортах винограда, выращиваемых в Азербайджане.

В рамках мероприятия прошла также деловая встреча с руководителем сети Slow Wine Людовико Рокателло, на которой состоялся обмен мнениями по вопросам изучения международного опыта.