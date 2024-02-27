В Вашингтоне почтили память жертв трагедии в Ходжалы (фото)

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В Американо-азербайджанской торговой палате прошла памятная церемония по случаю 32-й годовщины Ходжалинского геноцида, организованная посольством Азербайджана в Соединённых Штатах Америки.

Согласно информации посольства, в мероприятии приняли участие временный поверенный в делах посольства Турецкой Республики в США Дигдем Бунер, сотрудники посольства Турции, представители азербайджанской и турецкой общины, проживающие в США.

Сперва участники мероприятия минутой молчания почтили память наших граждан, погибших во время Ходжалинского геноцида.

В своем выступлении на мероприятии посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим сказал, что, несмотря на то, что сегодня – кровавая страница в истории нашей страны, азербайджанский народ с гордостью будет чтить память наших шехидов и добиваться еще большего укрепления нашего государства. Сославшись на выступление Президента Ильхама Алиева, дипломат подчеркнул, что мы не забудем то, что произошло в Ходжалы, и что все, кто участвовал в этом геноциде, понесут ответственность за совершенное ими преступление. Посол выразил уверенность в том, что в регионе наступит мир, но подобные преступления не останутся безнаказанными.

Временный поверенный в делах посольства Турецкой Республики в США Дигдем Бунер заявила, что турки также чувствуют и разделяют эту боль азербайджанцев. Цитируя известные слова Ататюрка, она подчеркнула, что радость Азербайджана – это радость Турции, а печаль Азербайджана – это печаль Турции. Бунер отметила, что будет полезно смотреть в будущее, не забывая и не прощая прошлое, и что есть возможность для установления прочного мира в регионе и в Азербайджане, восстановившем свою территориальную целостность. Она подчеркнула, что Турция всегда будет рядом с Азербайджаном.

Выступивший на мероприятии режиссер фильма «Müharibə uşaqları» («Дети войны») Шамиль Наджафзаде рассказал о судьбах жертв Первой карабахской войны, ставших героями его фильма.

В завершение официальной части церемонии поминовения был показан короткометражный документальный фильм «Xocalı nişanəsi».

В культурной части мероприятия председатель Американского общества мугама Джеффри Вербок, посвятивший большую часть своей жизни пропаганде азербайджанской культуры и музыки, поделился с участниками мероприятия своими воспоминаниями.

В завершение мероприятия был дан эхсан в память о наших гражданах, погибших в Ходжалы.