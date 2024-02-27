США продолжают призывать к мирному соглашению между Баку и Ереваном |
В России требуют от Армении детального отчета о контактах с Францией |
Байден заявил об ужасных последствиях бездействия Конгресса в Украине |
США не направят войска в Украину |
В марте станет известна судьба Джулиана Ассанжа |
Хуситы могут прекратить бить по израильским судам, но есть условие |
Суслов: Последствия для Армении будут печальными |
Президент Ирака поздравил Ильхама Алиева |
Байрамов проведет ряд встреч в Германии |
Главное Общество

В Вашингтоне почтили память жертв трагедии в Ходжалы (фото)

В Вашингтоне почтили память жертв трагедии в Ходжалы (фото)

В Американо-азербайджанской торговой палате прошла памятная церемония по случаю 32-й годовщины Ходжалинского геноцида, организованная посольством Азербайджана в Соединённых Штатах Америки.

Согласно информации посольства, в мероприятии приняли участие временный поверенный в делах посольства Турецкой Республики в США Дигдем Бунер, сотрудники посольства Турции, представители азербайджанской и турецкой общины, проживающие в США.

Сперва участники мероприятия минутой молчания почтили память наших граждан, погибших во время Ходжалинского геноцида.

В своем выступлении на мероприятии посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим сказал, что, несмотря на то, что сегодня – кровавая страница в истории нашей страны, азербайджанский народ с гордостью будет чтить память наших шехидов и добиваться еще большего укрепления нашего государства. Сославшись на выступление Президента Ильхама Алиева, дипломат подчеркнул, что мы не забудем то, что произошло в Ходжалы, и что все, кто участвовал в этом геноциде, понесут ответственность за совершенное ими преступление. Посол выразил уверенность в том, что в регионе наступит мир, но подобные преступления не останутся безнаказанными.

Временный поверенный в делах посольства Турецкой Республики в США Дигдем Бунер заявила, что турки также чувствуют и разделяют эту боль азербайджанцев. Цитируя известные слова Ататюрка, она подчеркнула, что радость Азербайджана – это радость Турции, а печаль Азербайджана – это печаль Турции. Бунер отметила, что будет полезно смотреть в будущее, не забывая и не прощая прошлое, и что есть возможность для установления прочного мира в регионе и в Азербайджане, восстановившем свою территориальную целостность. Она подчеркнула, что Турция всегда будет рядом с Азербайджаном.

Выступивший на мероприятии режиссер фильма «Müharibə uşaqları» («Дети войны») Шамиль Наджафзаде рассказал о судьбах жертв Первой карабахской войны, ставших героями его фильма.

В завершение официальной части церемонии поминовения был показан короткометражный документальный фильм «Xocalı nişanəsi».

В культурной части мероприятия председатель Американского общества мугама Джеффри Вербок, посвятивший большую часть своей жизни пропаганде азербайджанской культуры и музыки, поделился с участниками мероприятия своими воспоминаниями.

В завершение мероприятия был дан эхсан в память о наших гражданах, погибших в Ходжалы.

Теги:
Из этой рубрики
Годовалый малыш стал жертвой пневмонии в Сальянском районе
Общество

Годовалый малыш стал жертвой пневмонии в Сальянском районе

2024/02/27, 23:16
В римской церкви почтили память жертв трагедии в Ходжалы (фото)
Общество

В римской церкви почтили память жертв трагедии в Ходжалы (фото)

2024/02/27, 23:03
Более 15 тысяч паломников из Азербайджана побывали в прошлом году в Саудовской Аравии
Общество

Более 15 тысяч паломников из Азербайджана побывали в прошлом году в Саудовской Аравии

2024/02/27, 22:55
Состоится свадьба главы ИВ Агстафинского района с известной ведущей
Общество

Состоится свадьба главы ИВ Агстафинского района с известной ведущей

2024/02/27, 21:50
В Монреале скорбят по погибшим в Ходжалы
Общество

В Монреале скорбят по погибшим в Ходжалы

2024/02/27, 20:56
В Вашингтоне почтили память жертв трагедии в Ходжалы (фото)
Общество

В Вашингтоне почтили память жертв трагедии в Ходжалы (фото)

2024/02/27, 20:17
ГЭЦ проведет 10 марта выпускные экзамены
Общество

ГЭЦ проведет 10 марта выпускные экзамены

2024/02/27, 19:23
Силовики в результате проведенных операций изъяли огнестрельное оружие и наркотики
Общество

Силовики в результате проведенных операций изъяли огнестрельное оружие и наркотики

2024/02/27, 17:08
Передача полномочий Минюста Судебно-правовому совету: благо ли?
Общество

Передача полномочий Минюста Судебно-правовому совету: благо ли?

2024/02/27, 16:15