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Король Нидерландов поздравил президента Алиева с переизбранием

Король Нидерландов поздравил президента Алиева с переизбранием

Король Нидерландов Виллем-Александр направил поздравления президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Об этом сообщает «Азертадж».

В поздравлении говорится:

Поздравляю Вас с переизбранием президентом Азербайджана. Надеюсь на дальнейшее укрепление диалога и сотрудничества между нашими странами.

Избрание Баку в качестве города, принимающего 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29), не только вносит вклад в устойчивое и безопасное будущее для каждого гражданина Вашей страны и всего мира, но и предоставляет Азербайджану возможность продемонстрировать свой международный авторитет.

Желаю Вам успехов и достижений в выполнении предстоящих задач.

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