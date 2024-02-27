Король Нидерландов поздравил президента Алиева с переизбранием

Король Нидерландов Виллем-Александр направил поздравления президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Об этом сообщает «Азертадж».
В поздравлении говорится:
Поздравляю Вас с переизбранием президентом Азербайджана. Надеюсь на дальнейшее укрепление диалога и сотрудничества между нашими странами.
Избрание Баку в качестве города, принимающего 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29), не только вносит вклад в устойчивое и безопасное будущее для каждого гражданина Вашей страны и всего мира, но и предоставляет Азербайджану возможность продемонстрировать свой международный авторитет.
Желаю Вам успехов и достижений в выполнении предстоящих задач.