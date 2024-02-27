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Суслов: Последствия для Армении будут печальными

Суслов: Последствия для Армении будут печальными

Россия не хочет разрушать отношения с Арменией, но может начать рассматривать ее как антироссийский плацдарм Запада, заявил замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) факультета Мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов на конференции в Ереване, организованной Аналитическим центром стратегических исследований и инициатив.

«Россия не хочет разрушать отношения с Арменией, понимая, что разрушать легче, чем строить. Она сейчас посылает сигналы о том, что нынешняя политика Армении не способствует безопасности и процветанию», – цитирует эксперта РИА Новости.

По его словам, Москва надеется, что будут сделаны определенные выводы, и стремится к минимизации рисков. Он также убежден, что РФ будет избегать мер экономического давления на Армению, поскольку в условиях санкций республика была и остается важным торгово-экономическим партнером.

«Как только РФ начнет воспринимать Армению как антироссийский плацдарм Запада, последствия для республики будут печальными», – сказал Суслов.

Он считает, что по мере ухудшения ситуации с безопасностью Армении, по мере усугубления ситуации армянское общество будет вынуждено сделать выводы.

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