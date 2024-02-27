Президент Ирака поздравил Ильхама Алиева

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Президент Иракской Республики Абдуллатиф Джамаль Рашид направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с победой на выборах. Данную информацию приводит «Азертадж».

В поздравлении говорится:

От имени народа Ирака и от себя лично передаем Вам самые искренние поздравления по случаю переизбрания президентом Азербайджана, желаем успехов в деятельности. Да ниспошлет Вам Всевышний и Всемогущий Аллах крепкого здоровья, успехов, а Вашему народу – удачи и благополучия.

Ваше переизбрание на пост президента отражает высокое доверие Вашего уважаемого народа к Вам и одобрение им Вашей деятельности благодаря Вашему профессионализму, компетентности и политическому опыту.

Еще раз доводим до внимания Вашего превосходительства желание Ирака продолжать сотрудничество в различных сферах на благо наших дружественных стран и народов и добиться развития взаимных связей.