Туск допустил расширение эмбарго на украинскую сельхозпродукцию

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Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что страна не исключает расширения эмбарго на сельскохозяйственную продукцию Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

«Польша придерживается эмбарго на украинское зерно. Не исключено, и мы разговариваем об этом с украинской стороной, что нужно будет расширение эмбарго на другие продукты, если Европейский союз не найдет более эффективных способов по защите европейского и польского рынков», — отметил он.

Премьер объяснил, что Варшава вынуждена будет ужесточить эмбарго на сельхозпродукцию в случае, если не будет видеть других методов по защите своего рынка.