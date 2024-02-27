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Украина уничтожила еще один вражеский самолет

Украина уничтожила еще один вражеский самолет

Украинские военные сбили еще один российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Он стал вторым за сутки и десятым за последнее время.

Об этом сообщает командующий Воздушных сил Николай Олещук.

«Около 14.00 отработали по очередному Су-34. Направление – то же! Цель – неизменная!» – написал он.

Генерал отметил, что при таких потерях боевой и специальной авиации россияне должны задуматься и по крайней мере на время прекратить «авиационные мясные штурмы».

«Что ж, работаем дальше. До победы», – добавил Олещук.

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