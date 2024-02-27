Европарламент одобрил выделение Украине €50 млрд помощи

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Европейский парламент (ЕП) на пленарном заседании в Страсбурге одобрил решение 27 стран Евросоюза о выделении Украине финансовой помощи в размере €50 млрд, принятое 1 февраля по итогам саммита ЕС. Об этом говорится в пресс-релизе ЕП.

«Парламент во вторник одобрил пересмотр долгосрочного бюджета ЕС. Это включает выделение Украине €50 млрд», – отмечается в тексте.

За это решение проголосовали 536 парламентариев, против выступили 40 депутатов, тогда как 39 воздержались.

Ранее депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани в беседе с корреспондентом ТАСС назвал безумным предоставление новых средств Киеву на фоне высокого уровня госдолга самой Франции, который превышает 3 трлн евро.