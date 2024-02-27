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Представитель Бундестага влепила армянским журналистам звонкую оплеуху

Представитель Бундестага влепила армянским журналистам звонкую оплеуху

С точки зрения международного права Карабах находится на территории Азербайджана и ни в коей мере не сравним с агрессивной войной, которую Россия развязала на суверенной территории Украины.

Об этом заявила на пресс-конференции в посольстве Германии в Армении председатель Комиссии Бундестага ФРГ по правовым вопросам Элизабет Винкельмайер-Беккер, отвечая на вопрос, выступит ли Германия с инициативой по обращению в Международный уголовный суд для начала рассмотрения дела о «насильственном перемещении» армян Карабаха.

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Представитель Бундестага влепила армянским журналистам звонкую оплеуху
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Представитель Бундестага влепила армянским журналистам звонкую оплеуху

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