Reuters узнал новые детали: Навальный знал

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Российский политик Алексей Навальный знал о готовящемся обмене и был согласен на него.

Как пишет агентство Reuters со ссылкой на со ссылкой на российский источник, знакомый с ходом обсуждений, Алексей и Юлия Навальные были согласны на освобождение в результате обмена.

По данным журналистов, обмен должен был состояться в середине февраля, в результате на свободе должен был также оказаться журналист WSJ Эван Гершкович.

«Изначально план предусматривал обмен только с участием Гершковича, и Абрамович обсуждал это с Путиным. Единственный человек, на которого Путин был готов его обменять, был Красиков. Но немцы были категорически против, потому что это была проблема американцев. Когда в план включили Навального, немцы в конце концов согласились,» – рассказал источник Reuters.

Переговоры об обмене накануне подтверждали источники Financial Times и New York Times. Как рассказывала соратника Алексея Навального Мария Певчих, политика вместе с двумя американскими гражданами готовились обменять на Красикова и переговоры были уже «на финальной стадии».

Предложение обменять Навального Путину донес олигарх Роман Абрамович, заявила Певчих.