В бундестаге назвали Шольца «тормозом»

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Глава комитета бундестага по оборон Мари-Агнес Штрак-Циммерманн похвалила президента Франции Эммануэля Макрона за его позицию в поддержке Украины, отметив, что канцлер Олаф Шольц является «тормозом» в этих усилиях. Об этом пишет NTV.

«Германия, безусловно, не обязана разделять эту оценку [об отправке войск ЕС в Украину], но поражает то, что Макрон является движущей силой. Канцлер – тормоз», — считает Штрак-Циммерманн.

По ее словам, влияние слов российского лидера Владимира Путина о невмешательстве в события в Украине оказалось намного сильнее в Берлине, чем в Париже.