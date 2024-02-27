В Азербайджане уволен школьный директор, бравший взятки с учителей

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Проведено расследование в связи с распространенными кадрами о том, как директор средней школы №4 города Мингячевир Азер Газиев берет взятку с учителей за учебные часы.

Об этом говорится в информации Государственного агентства дошкольного и общего образования.

По результатам расследования приказом директора Государственного агентства дошкольного и общего образования Эшги Багирова директор школы Азер Газиев был уволен с должности из-за нарушений и серьезных недостатков, допущенных им в работе.

Агентство начало мониторинги с целью принятия соответствующих мер в связи с выявлением, предупреждением и устранением недостатков и нарушений законодательства в трудовой деятельности в образовательных учреждениях.