В Азербайджане уволен школьный директор, бравший взятки с учителей

Проведено расследование в связи с распространенными кадрами о том, как директор средней школы №4 города Мингячевир Азер Газиев берет взятку с учителей за учебные часы.
Об этом говорится в информации Государственного агентства дошкольного и общего образования.
По результатам расследования приказом директора Государственного агентства дошкольного и общего образования Эшги Багирова директор школы Азер Газиев был уволен с должности из-за нарушений и серьезных недостатков, допущенных им в работе.
Агентство начало мониторинги с целью принятия соответствующих мер в связи с выявлением, предупреждением и устранением недостатков и нарушений законодательства в трудовой деятельности в образовательных учреждениях.