Буданов входил в элитное подразделение ЦРУ

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Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов входил в элитное подразделение «Отряд 2245», которое готовило американское Центральное разведывательное управление.

Как говорится в статье The New York Times, Буданов был одним из офицеров подразделения, которое захватывало российские беспилотники и средства связи, чтобы техники ЦРУ могли перепрофилировать их и взломать шифровальные системы.

«Генерал Буданов был восходящей звездой в подразделении 2245. Он был известен смелыми операциями в тылу врага и имел глубокие связи с ЦРУ. Агентство подготовило его, а также предприняло экстраординарный шаг, отправив на реабилитацию в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида в Мэриленде после того, как он был ранен в правую руку во время боев на Донбассе», – пишут журналисты.

Во время одной из операций Буданов, переодевшись в российскую форму, высадился в оккупированном Крыму, переправив бойцов через узкий залив на надувных катерах. На полуострове украинских бойцов встретило элитное подразделение спецназа РФ. Во время боя оккупанты понесли потери – среди убитых был сын российского генерала. Затем украинская группа отступила к береговой линии и несколько часов плыла на подконтрольную Украине территорию.

Партнерство было настолько успешным, что ЦРУ захотело повторить их с другими европейскими спецслужбами, ориентированными на противодействие России, пишет газета.