Вальс предателей под «армянский» дудук

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Николу Пашиняну все же удалось на прошлой неделе переполошить политическое и экспертное сообщество своим интервью France 24 вообще и заявлением не то о «заморозке», не то о приостановке членства Армении в ОДКБ в частности. В Москве — недоумение и явная проработка ответных мер. В Париже радостно потирают руки.

И что же — Пашинян идет на долгожданный «разрыв с Москвой»? Для начала, как уже объяснили в секретариате ОДКБ, никакого заявления от Армении о заморозке или приостановке своего членства не получали — в Ереване просто отказались от участия в некоторых мероприятиях и все. А это совсем другой политический «вес» и смысл. Заявления в стиле « мы не обсуждаем вопрос продления пребывания российской базы в Армении» производят впечатление, но пребывание этой базы оговорено на несколько десятков лет вперед. Возмущение Пашиняна тем, что российская полиция на территории Армении арестовала Дмитрия Сетракова и вывезла его в РФ, вообще звучит смешно. Если на Баграмяна, 26 были так возмущены, то почему не вызвали в МИД посла РФ Сергея Копыркина? Почему не выступили с заявлениями сразу? Почему о возмущении Армении Пашинян заговорил только в интервью France 24?

Судя по всему, Пашинян уже понял, что новые союзники и покровители ждут от него реальных антироссийских шагов, а не только слезливых жалоб, что помощи от ОДКБ он не дождался. Соблазнительно принять это интервью вместе с утечками в Factor.am, будто бы очень скоро из аэропорта «Звартноц» уберут российских пограничников, а в Армению приедет президент Украины Зеленский, за политический анонс. Одна беда – анонсов было слишком много, реальных шагов – слишком мало. Если они были вообще.

К тому же если за пять лет нахождения у власти «шашлычный варчапет» чему-то и научился, то это играть словами, чтобы произвести нужное впечатление, но конкретные шаги за этими «благоприятными» словами следуют далеко не всегда. Достаточно вспомнить, как Пашинян заверял своей готовности к компромиссам по Карабаху, а сам приглашал в свою команду заведомых «ястребов», устраивал пьяные танцы в Шуше, вопил «Карабах – это Армения, и точка» и готовил новую войну, которую проиграл, как вопреки Трезстороннему заявлению держал в Карабахе 10-тысячную группировку с сотнями единиц танков, артиллерии и РСЗО, как подписывал в Праге декларацию, где вроде бы признавал территориальную целостность Азербайджана, а затем поздравлял Карабахскую хунту с «днём независимости».

И разговоры о том, что Никол Пашинян вот-вот развернет Армению от России на Запад, тоже ходят с момента победы его «шашлычной недореволюции». А реальные итоги подвели ереванские ТГ-каналы (орфография сохранена): «Пашинян за 5 лет ничего антироссийского не сделал. Из ОДКБ не вышел, 102 русскую базу не убрал, а расширяет в Сюнике, 2е Генконсульство РФ строит в Сюнике». Добавим от себя: Никол Воваевич еще и командировал в состав российской военной миссии армянских саперов, превратил страну в хаб для обхода санкций, наложенных на РФ в связи с украинской войной, даже не подумал распускать совместные группировки сухопутных сил и сил ПВО…

И вот этой «недостране» Франция готова предоставить свое оружие. На помощь Украине, которая подверглась реальной агрессии, средств у Парижа нет, а вот на поддержку Армении, где планы захвата азербайджанских территорий с повестки дня не сняты – пожалуйста. И здесь интересно не только то, как французские радары будут интегрированной в совместную с Россией армянскую ПВО, какой «чувствительной» информацией поделится в этой связи Армения и какой – Франция. Это та самая Армения, которые отправляла на помощь России в Украине свои военные самолёты. Не всплывут ли завтра в российской армии ещё и французские радары — вопрос, который стоило бы озвучить, причём не в Баку и Киеве, а в НАТО. Любопытный, словом, получается «вальс предателей» под армянский дудук.

Нурани, обозреватель